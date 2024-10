Medio Oriente, Conte: “La strategia di Netanyahu fomenterà odio e radicalizzazione” (Di martedì 8 ottobre 2024) ROMA – “Quanto odio, quanta radicalizzazione fomenterà questa criminosa strategia militare del Governo Netanyahu che si rifiuta di distinguere tra miliziani e civili inermi”: è uno dei passaggi chiave del nuovo post sui canali social che il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha dedicato alle vicende Mediorientali, sotto il titolo “Se il diritto e la politica si eclissano e si afferma un’economia di guerra”. “Scorrono le immagini – scrive l’ex presidente del Consiglio – dell’esercito israeliano che avanza in territorio libanese. Si cumulano alle immagini delle famiglie libanesi, che sfollate e stipate nelle loro automobili, risalgono a Nord con code chilometriche. Non è facile presagire gli esiti di questa deflagrazione nel quadrante Medio-orientale. Lopinionista.it - Medio Oriente, Conte: “La strategia di Netanyahu fomenterà odio e radicalizzazione” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di martedì 8 ottobre 2024) ROMA – “Quanto, quantaquesta criminosamilitare del Governoche si rifiuta di distinguere tra miliziani e civili inermi”: è uno dei passaggi chiave del nuovo post sui canali social che il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, ha dedicato alle vicenderientali, sotto il titolo “Se il diritto e la politica si eclissano e si afferma un’economia di guerra”. “Scorrono le immagini – scrive l’ex presidente del Consiglio – dell’esercito israeliano che avanza in territorio libanese. Si cumulano alle immagini delle famiglie libanesi, che sfollate e stipate nelle loro automobili, risalgono a Nord con code chilometriche. Non è facile presagire gli esiti di questa deflagrazione nel quadrante-orientale.

