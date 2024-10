Masters Shanghai diventa torneo da Fantozzi: si gioca in palestra (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una figuraccia. Il Masters 1000 di Shanghai si trasforma da torneo super, con montepremi di 8,9 milioni di dollari, in un evento della domenica in un circolo di provincia. Uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito Atp viene pesantemente condizionato dalla pioggia, che sconvolge il programma del torneo all’aperto. Solo il campo centrale è dotato di copertura. Dopo 3 giorni di maltempo, quindi, la soluzione è trasformare il torneo in un evento indoor, con scene surreali. Si gioca su campi che somigliano alla palestra di una scuola, con il segnapunti manuale e poche decine di spettatori sugli spalti. Roman Safiullin e Alex Bublik al secondo turno si sfidano davanti a pochi intimi, come due amici che hanno prenotato il campo per un paio d’ore. .com - Masters Shanghai diventa torneo da Fantozzi: si gioca in palestra Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una figuraccia. Il1000 disi trasforma dasuper, con montepremi di 8,9 milioni di dollari, in un evento della domenica in un circolo di provincia. Uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito Atp viene pesantemente condizionato dalla pioggia, che sconvolge il programma delall’aperto. Solo il campo centrale è dotato di copertura. Dopo 3 giorni di maltempo, quindi, la soluzione è trasformare ilin un evento indoor, con scene surreali. Sisu campi che somigliano alladi una scuola, con il segnapunti manuale e poche decine di spettatori sugli spalti. Roman Safiullin e Alex Bublik al secondo turno si sfidano davanti a pochi intimi, come due amici che hanno prenotato il campo per un paio d’ore.

