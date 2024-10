Thesocialpost.it - Manovra, Giorgetti fa marcia indietro: “La crescita del Pil dell’1% nel 2024 è difficile”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il ministro dell’Economia, Giancarlo, ha riconosciuto che raggiungere unadel PILentro ilè diventato più complesso a causa della recente revisione delle stime da parte dell’Istat. Durante la sua audizione di fronte alle commissioni Bilancio di Camera e Senato,ha spiegato che, sebbene l’Istat abbia elevato il livello del PIL in termini nominali e reali, questa correzione ha avuto un impatto negativo sulla“La recente revisione delle stime trimestrali annuali da parte dell’Istat, pur elevando di molto il livello del Pil sia in termini nominali che reali, hanno comportato una correzione meccanica al ribasso dellaacquisita per ilche rende più– osserva il ministro – il conseguimento di una variazione annuale del Pil realeper l’anno in corso”.