Mamma inglese contro i vestiti per bambine non adatti alla loro età: “Sono troppo adulti” (Di martedì 8 ottobre 2024) Il video, girato in un reparto d'abbigliamento per bambini, ha mostrato minigonne e pantaloncini succinti che, da etichetta, sarebbero destinati a bimbe di 4-5 anni. La domanda della madre ("siamo sicuri siano adatte alle piccole?") ha scatenato un acceso dibattito sui social. Fanpage.it - Mamma inglese contro i vestiti per bambine non adatti alla loro età: “Sono troppo adulti” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il video, girato in un reparto d'abbigliamento per bambini, ha mostrato minigonne e pantaloncini succinti che, da etichetta, sarebbero destinati a bimbe di 4-5 anni. La domanda della madre ("siamo sicuri siano adatte alle piccole?") ha scatenato un acceso dibattito sui social.

Violentata al parco - mamma inglese di 37 anni muore per arresto cardiaco : l’aggressione in un video - Una donna inglese di 37 anni è morta a causa di un arresto cardiaco dopo essere stata ripetutamente violentata su una panchina a Southall Park, nella zona ovest di Londra. Mostrate durante il processo le immagini dello stupro: "La vittima non sembra essere cosciente".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Sbranata dal cane in casa - muore mamma inglese di 33 anni : “È caduta dopo aver avuto una crisi epilettica” - È morta dopo essere stata attaccata dal suo cane, un American Bully, Kelly Reilly, mamma di due bambini di Coventry, in Inghilterra. Secondo quanto ricostruito, la donna aveva avuto un attacco epilettico quando si è verificata l'aggressione.Continua a leggere . (Fanpage.it)