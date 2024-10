Louis Vuitton a tavola? Si, grazie: arriva la collezione home (Di martedì 8 ottobre 2024) Chi non ha mai desiderato un set di piatti con il celebre logo LV in oro? Ora è possibile, grazie alla nuova collezione Louis Vuitton home. Il brand ha infatti lanciato le prime collezioni permanenti, con set completi di porcellane, bicchieri e decanter nel pieno stile della maison. Due linee, Constellation e Splendor, insieme ad altre collezioni di posate e bicchieri. I set hanno debuttato ufficialmente il 5 ottobre, l Castello di Vaux-le-Vicomte con un evento organizzato a sostegno di Retour aux Sources. Quest’ultimo è un progetto di recupero e riqualificazione delle fontane e giardini del Castello, da sempre sostenuto dal brand. Solo banchetti luxury con la nuova collezione Louis Vuitton home Le collezioni presentate sono due: Constellation, in porcellana di Limoges, composta da 13 pezzi. Metropolitanmagazine.it - Louis Vuitton a tavola? Si, grazie: arriva la collezione home Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Chi non ha mai desiderato un set di piatti con il celebre logo LV in oro? Ora è possibile,alla nuova. Il brand ha infatti lanciato le prime collezioni permanenti, con set completi di porcellane, bicchieri e decanter nel pieno stile della maison. Due linee, Constellation e Splendor, insieme ad altre collezioni di posate e bicchieri. I set hanno debuttato ufficialmente il 5 ottobre, l Castello di Vaux-le-Vicomte con un evento organizzato a sostegno di Retour aux Sources. Quest’ultimo è un progetto di recupero e riqualificazione delle fontane e giardini del Castello, da sempre sostenuto dal brand. Solo banchetti luxury con la nuovaLe collezioni presentate sono due: Constellation, in porcellana di Limoges, composta da 13 pezzi.

