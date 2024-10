Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di oggi martedì 8 ottobre (Di martedì 8 ottobre 2024) Milano, 8 ottobre 2024 – Un montepremi sempre più stellare, salito dopo che all’ultima estrazione di sabato 5 ottobre nessuno ha centrato la sestina vincente, a 86 milioni di euro. Una cifra che fa sognare milioni di italiani. E che stasera, per il concorso numero 160 del 2024, in centinaia di migliaia hanno sperato di azzeccare. Come sempre, c’è il nostro archivio storico che potete consultare se vi siete persi i numeri estratti nelle ultime estrazioni. SUPERENALotto Lotto 10ELotto SUPERENALotto COMBINAZIONE VINCENTE Numero Jolly: Numero Superstar: Le quote Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5: 6 totalizzano Euro: Punti 4: 493 totalizzano Euro: Punti 3: 19.149 totalizzano Euro: Punti 2: 315. Ilgiorno.it - Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di oggi martedì 8 ottobre Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Milano, 82024 – Un montepremi sempre più stellare, salito dopo che all’ultima estrazione di sabato 5nessuno ha centrato la sestina vincente, a 86 milioni di euro. Una cifra che fa sognare milioni di italiani. E che stasera, per il concorso numero 160 del 2024, in centinaia di migliaia hanno sperato di azzeccare. Come sempre, c’è il nostro archivio storico che potete consultare se vi siete persi i numeri estratti nelle ultime. SUPERENA10ESUPERENACOMBINAZIONE VINCENTE Numero Jolly: Numero Superstar: Le quote Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5: 6 totalizzano Euro: Punti 4: 493 totalizzano Euro: Punti 3: 19.149 totalizzano Euro: Punti 2: 315.

