L'Olanda accelera sulla Difesa (Di martedì 8 ottobre 2024) La consegna all’Ucraina dei velivoli F-16 in forza ai Paesi Bassi è finalmente iniziata, come ha dichiarato il ministro della Difesa olandese Ruben Brekelmans, riconoscendo per la prima volta che l’operazione è in corso e che il numero effettivo degli aeroplani che stanno passando in mani ucraine è di 24 unità. Gli olandesi investiranno però anche 400 milioni di euro per sviluppare e produrre congiuntamente con Kiev droni avanzati per ricognizione e Difesa, sia volanti, sia marini e terrestri, un’operazione che consentirà di ravvivare l’industria elettronica olandese che, fino al decennio scorso era specializzata in telecomunicazioni. Panorama.it - L'Olanda accelera sulla Difesa Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La consegna all’Ucraina dei velivoli F-16 in forza ai Paesi Bassi è finalmente iniziata, come ha dichiarato il ministro dellaolandese Ruben Brekelmans, riconoscendo per la prima volta che l’operazione è in corso e che il numero effettivo degli aeroplani che stanno passando in mani ucraine è di 24 unità. Gli olandesi investiranno però anche 400 milioni di euro per sviluppare e produrre congiuntamente con Kiev droni avanzati per ricognizione e, sia volanti, sia marini e terrestri, un’operazione che consentirà di ravvivare l’industria elettronica olandese che, fino al decennio scorso era specializzata in telecomunicazioni.

PSV-Feyenoord (Supercoppa d’Olanda 04 agosto 2024 ore 18 : 00) : formazioni - quote - pronostici. Difesa rabberciata per Peter Bosz - L’ultima volta è successo nel 2023, quando il PSV vinse 1-0 con un gol di Noa Lang. È la settima volta che Feyenoord e PSV si affrontano nella Supercoppa olandese con il club di Eindhoven che ha vinto quattro edizioni. Entrambe le squadre sono già ammesse alla prossima Champions League in virtù ... (Infobetting.com)