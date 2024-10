Secoloditalia.it - Lo stupratore sospettato della scomparsa di Maddie assolto da altre accuse: un verdetto che condiziona la verità sulla piccola

(Di martedì 8 ottobre 2024) Sospetti,, indizi: tutto restacarta e nelle convinzioni di una squadra di inquirenti tedeschi, ma non si traduce in una sentenza di colpevolezza, al momento almeno, per altri casi che investono Christian B., lodi Madeleine McCann., la bambina inglese di 3 anni, sequestrata in un albergo nel 2007 durante una vacanza con i genitori Praia de Luz. E mai più ritrovata. L’uomo, detenuto in Germania per altri capi d’amputazione, è stato dichiarato non colpevole da un tribunale tedesco da cinquedi gravi reati sessuali al termine di un procedimento penale separato. Pertanto, il 47enne B, che non è identificato con il suo nome completo – nel rispetto delle norme tedescheprivacy – rimarrà in carcere fino a settembre 2025 per scontare una pena detentiva per una condanna separata per stupro.