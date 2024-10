Livorno, sequestrate due tonnellate di gelati provenienti dagli Usa ma 'spacciati' per prodotti in Italia (Di martedì 8 ottobre 2024) Due tonnellate di gelato sono state sequestrate al porto di Livorno dall'ufficio Dogane in collaborazione con la guardia di finanza e distrutte. L’attività è scaturita da una segnalazione dell'Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (Uvac) al reparto antifrode delle Dogane di Livorno in Livornotoday.it - Livorno, sequestrate due tonnellate di gelati provenienti dagli Usa ma 'spacciati' per prodotti in Italia Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Duedi gelato sono stateal porto didall'ufficio Dogane in collaborazione con la guardia di finanza e distrutte. L’attività è scaturita da una segnalazione dell'Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (Uvac) al reparto antifrode delle Dogane diin

Livorno - sequestrate due tonnellate di gelati provenienti dagli Usa ma 'spacciati' per prodotti in Italia - . . Due tonnellate di gelato sono state sequestrate al porto di Livorno dall'ufficio Dogane in collaborazione con la guardia di finanza e distrutte. L’attività è scaturita da una segnalazione dell'Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (Uvac) al reparto antifrode delle Dogane di ... (Livornotoday.it)