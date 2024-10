LIVE Tre Valli Varesine 2024 in DIRETTA: pioggia insistente, cambia il percorso (Di martedì 8 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.10 Modificato anche il percorso della gara maschile a causa della forte pioggia. Verranno cancellati due giri del circuito di Varese, per un totale di 32 chilometri. La partenza effettiva è stata rinviata di una ventina di minuti: si scatterà alle ore 12.20. 9.32 Va detto che il percorso della competizione femminile è stato accorciato di 2 giri. 9.31 La gara femminile è partita. Dire che è un tempo da lupi non rende bene l’idea Go go go!#TreValliVaresine women race has started pic.twitter.com/wtJx0NeaRw — Lidl-Trek (@LidlTrek) October 8, 2024 8.47 La partenza della gara femminile delle 9.00 è stata però confermata. 8.20 Buongiorno amici di OA Sport. La Tre Valli Varesine di oggi è a forte rischio cancellazione. In Lombardia infatti diluvia e le condizioni meteo sono destinate persino a peggiorare nel pomeriggio. Oasport.it - LIVE Tre Valli Varesine 2024 in DIRETTA: pioggia insistente, cambia il percorso Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 8 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.10 Modificato anche ildella gara maschile a causa della forte. Verranno cancellati due giri del circuito di Varese, per un totale di 32 chilometri. La partenza effettiva è stata rinviata di una ventina di minuti: si scatterà alle ore 12.20. 9.32 Va detto che ildella competizione femminile è stato accorciato di 2 giri. 9.31 La gara femminile è partita. Dire che è un tempo da lupi non rende bene l’idea Go go go!#Trewomen race has started pic.twitter.com/wtJx0NeaRw — Lidl-Trek (@LidlTrek) October 8,8.47 La partenza della gara femminile delle 9.00 è stata però confermata. 8.20 Buongiorno amici di OA Sport. La Tredi oggi è a forte rischio cancellazione. In Lombardia infatti diluvia e le condizioni meteo sono destinate persino a peggiorare nel pomeriggio.

