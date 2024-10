Oasport.it - LIVE Tre Valli Varesine 2024 in DIRETTA: Mas e Bardet in fuga con altri quattro, ma il gruppo controlla

(Di martedì 8 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.32: Sicuramente la presenza di Mas eporta ila non dare spazio alla. 13.28 35” di margine per loro. 13.26 Al comando Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost), Felix Engelhardt (Jayco AlUla), Lorenzo Germani (Groupama-FDJ), Enric Mas (Movistar), Romain(dsm-firmenich PostNL) e Tobias Foss (Ineos Grenadiers). 13.24 Si forma un drappello di sei uomini in discesa. 13.21 Si avvantaggiano in. 13.18che sta per affrontare la Salita dei Ronchi. 13.14 Proseguino gli scatti nel plotone. 13.10dunque ancora compatto. 13.07 Raggiunto dallo spagnolo. 13.03 Una decina di secondi di margine per lo spagnolo della Movistar. 13.00 Si muove Enric Mas. 12.56che resta compatto. 12.52 Scatti nelall’uscita del primo mini circuito. 12.