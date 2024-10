Movieplayer.it - Lisa Marie Presley, la figlia: "La trovai a piangere sul pavimento mentre ascoltava la musica di Elvis"

(Di martedì 8 ottobre 2024) Riley Keough ha raccontato un lato del passato di sua madre, scomparsa ad inizio 2023.soffriva ancora per la perdita di suo padre, la leggenda della, molti anni dopo, come ha raccontato laRiley Keough, star di Daisy Jones & the Six, in uno speciale a Oprah Winfrey. Ladie Priscillaè scomparsa improvvisamente il 12 gennaio 2023, pochi giorni dopo aver partecipato alla première di, il biopic di Baz Luhrmann sulla vita di suo padre, interpretato da Austin Butler. La sofferenza "Il suo dolore era molto profondo" ha spiegato Keough nello speciale intitolato An Oprah Special: Thes -