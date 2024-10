Ilrestodelcarlino.it - Le sfide del mondo dell’impresa. Sostenibilità, Emilia da primato. Arriva il premio green alle aziende

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Unper l’innovazione sostenibilena. Con questo spirito è stata presentata ieri la prima edizione diSostenibile, ilpromosso da Ucid Bologna (Unione cristiana imprenditori e dirigenti), in partnership con Confcooperative Terre d’, ConfindustriaArea Centro e Bologna Business School, e con il supporto di due sponsor come Emil Banca e Coprob Italia Zuccheri. La premiazione si terrà d9.30 del 31 ottobre nella sede bolognese di ConfindustriaCentro. "Laè da sempre nel nostro Dna. Questo concorso è il primo in-Romagna di questo tipo ed è unche vogliamo mantenere", introduce l’iniziativa Filippo Sassoli de’ Bianchi, presidente Ucid Bologna. Il contest d’impresa sui temi dellavede al suo interno 55 progetti sostenibili sottoposti alla direzione scientifica di Next Economia.