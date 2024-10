Quotidiano.net - La nipote degli italo-israeliani uccisi: "Li hanno messi al muro e fucilati"

(Di martedì 8 ottobre 2024) Farruggia "Noi siamo gente di pace, mio nonno è sopravvissuto all’Olocausto e ha costruito con le sue mani il kibbuz Be’eri. Da sempre abbiamo amici palestinesi, che sappiamo ben distinguere dai terroristi di Hamas, non c’è mai stato odio. Be’eri era una comunità di pace e condivisione, ispirata al socialismo. Ma quel 7 ottobre l’orrore ci ha travolti. Travolti senza un perché. Nove miei familiari sono stati rapiti e portati a Gaza e altri tre, due zii e una zia, sono statidurante l’assalto al kibbuz, assieme al badante filippino di mio zio. Liletteralmenteal. Non gli importava che uno fosse su una carrozzina a rotelle: per loro erano soloebrei. Vittime di pogrom, ancora".