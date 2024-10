Thesocialpost.it - Incidenti auto, addio al Cid: sarà sostituito da un’app

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) In ogni settore la tecnologia si sta divorando la carte. Per ogni ambito c’èche sostituisce moduli e fogli, e così è anche per il “caro vecchio” Cid, il modulo cartaceo di constatazione amichevole di incidente che se ne andrà presto in pensione,proprio daapposita. Una piccola rivoluzione permobilisti e periti che però sono già sul piede di guerra, preoccupati soprattutto per chi ha ancora poca dimestichezza con smartphone e nuove tecnologie, in particolar modo gli anziani. La proposta dall’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) ha avviato la revisione del regolamento Isvap n. 13 del 2008, introducendo la possibilità di denunciare sinistri stradali attraverso app o pagine web, in conformità con le nuove disposizioni sulla dematerializzazione del contrassegno e digitalizzazione dei documenti assicurativi.