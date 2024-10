Il segretario generale del Comune di Vasto, Pasquale De Falco, è cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica italiana (Di martedì 8 ottobre 2024) Il segretario generale del Comune di Vasto, Pasquale De Falco, è cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica italiana. L'importante riconoscimento è stato assegnato su proposta del presidente del Consiglio dei ministri. De Falco, 53 anni, dal settembre 2023 è segretario generale del Comune Chietitoday.it - Il segretario generale del Comune di Vasto, Pasquale De Falco, è cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica italiana Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) IldeldiDe, èal. L'importante riconoscimento è stato assegnato su proposta del presidente del Consiglio dei ministri. De, 53 anni, dal settembre 2023 èdel

