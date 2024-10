Il Premio Nobel per la Fisica 2024 agli studi sulle reti neurali artificiali (Di martedì 8 ottobre 2024) L’Accademia svedese delle scienze ha deciso di assegnare il Premio Nobel per la Fisica 2024 a John J. Hopfield, dell’americana Princeton University, e Geoffrey E. Hinton dell’University of Toronto, in Canada, “per scoperte e invenzioni fondamentali che consentono l’apprendimento automatico con reti neurali artificiali”. In particolare, secondo le motivazioni dell’Accademia svedese, i due scienziati “hanno utilizzato strumenti della Fisica per sviluppare metodi che sono alla base dell’attuale potente apprendimento automatico. John Hopfield ha creato una memoria associativa in grado di archiviare e ricostruire immagini e altri tipi di modelli nei dati. Geoffrey Hinton ha inventato un metodo in grado di trovare autonomamente proprieta’ nei dati e quindi eseguire attivita’ come l’identificazione di elementi specifici nelle immagini”. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L’Accademia svedese delle scienze ha deciso di assegnare ilper laa John J. Hopfield, dell’americana Princeton University, e Geoffrey E. Hinton dell’University of Toronto, in Canada, “per scoperte e invenzioni fondamentali che consentono l’apprendimento automatico con”. In particolare, secondo le motivazioni dell’Accademia svedese, i due scienziati “hanno utilizzato strumenti dellaper sviluppare metodi che sono alla base dell’attuale potente apprendimento automatico. John Hopfield ha creato una memoria associativa in grado di archiviare e ricostruire immagini e altri tipi di modelli nei dati. Geoffrey Hinton ha inventato un metodo in grado di trovare autonomamente proprieta’ nei dati e quindi eseguire attivita’ come l’identificazione di elementi specifici nelle immagini”.

Cos’è l’intelligenza artificiale con reti neurali del Premio Nobel 2024 per la Fisica a Hopfield e Hinton - Continua a leggere . L’intelligenza artificiale (IA) con reti neurali artificiali è la tecnologia di apprendimento automatico che si è guadagnata il Premio Nobel 2024 per la Fisica, assegnato oggi 8 ottobre agli scienziati John Hopfield e Geoffrey Hinton: hanno creato, rispettivamente, una memoria ... (Fanpage.it)

Il Premio Nobel per la Fisica a John J. Hopfield e a Geoffrey E. Hinton per le reti neurali - Hinton dell’University of Toronto, in Canada , «per scoperte e invenzioni fondamentali che consentono l’ apprendimento automatico con reti neurali artificiali ». . . In particolare, secondo le motivazioni dell’Accademia svedese, i. L’Accademia svedese delle scienze ha deciso di assegnare il premio ... (Gazzettadelsud.it)

Nobel - premio per la Fisica a John Hopfield e Geoffrey Hinton - È stato assegnato 117 volte. Hopfield e Geoffrey E. L’Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di assegnare il Premio Nobel per la fisica 2024 a John J. Il Nobel per la fisica prevede un premio in denaro di 11 milioni di corone svedesi (1 milione di dollari) provenienti da un lascito ... (Lapresse.it)