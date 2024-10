Donnapop.it - Il legame tra Melania Trump e Re Carlo: tutti i dettagli della strana amicizia

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) L’ex first lady americanaha sorpreso molti con la rivelazione di un rapporto speciale e inaspettato con ReIII. Questa singolareè stata svelata per la prima volta nel suo nuovo libro di memorie, intitolato “: A Memoir“, che uscirà a fine mese. L’opera offre un ritratto intimovita di, delineando non solo il suo percorso personale e professionale, ma anche le relazioni significative che ha coltivato dietro le quinte, tra cui appunto quella con il sovrano britannico. Il New York Times, che ha recensito l’autobiografia, ha anticipato alcuniche hanno catturato l’attenzione globale, evidenziando comee Resiano legati da una corrispondenza epistolare continua che va avanti da anni.