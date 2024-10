Gqitalia.it - I segnali da considerare per capire se indossi scarpe da corsa sbagliate

(Di martedì 8 ottobre 2024) Trovare leda running che calzano perfettamente è come cercare il santo Graal: una missione spesso (quasi) impossibile. Si procede per tentativi e non è mai buona la prima. E quando finalmente trovi il paio perfetto dida, ti senti come Cenerentola che infila il piede nellatta di cristallo. Una sensazione che vorresti non finisse mai. Perché correre con legiuste, le “tue”, rende laun'esperienza decisamente appagante. L'importanza delleda running spiegata bene Leda running sono la nostra appendice di contatto con il suolo e sono un aspetto importantissimo da prendere in considerazione. Nel running sono davvero l'unica cosa che conta a livello di attrezzatura, più dell'abbigliamento.