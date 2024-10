I fan degli “anime” in fibrillazione: nelle sale marchigiane il primo film dedicato a “Ken il Guerriero” (Di martedì 8 ottobre 2024) ANCONA – Arriva per la prima volta sul grande schermo solo per tre giorni, il 14, 15 e 16 ottobre, “Ken Il Guerriero – Il film”, pietra miliare del mondo anime, un film targato Yamato Video datato 1986 e atteso secondo appuntamento della Stagione degli anime al Cinema, il progetto esclusivo di Anconatoday.it - I fan degli “anime” in fibrillazione: nelle sale marchigiane il primo film dedicato a “Ken il Guerriero” Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) ANCONA – Arriva per la prima volta sul grande schermo solo per tre giorni, il 14, 15 e 16 ottobre, “Ken Il– Il”, pietra miliare del mondo, untargato Yamato Video datato 1986 e atteso secondo appuntamento della Stagioneal Cinema, il progetto esclusivo di

“Ken il Guerriero” il film per i 40 anni dal debutto della serie anime - Stagione degli Anime al Cinema Autunno 2024 9, 10 e 11 settembre CYBORG 009 VS DEVILMAN 14, 15 e 16 Ottobre KEN IL GUERRIERO – IL FILM 4, 5, 6 Novembre THE LAST: NARUTO THE MOVIE 9, 10 e 11 Dicembre OVERLORD – IL FILM: CAPITOLO DEL SANTO REGNO KEN IL GUERRIERO – IL FILM Tratto dai manga originali ... (Lopinionista.it)

