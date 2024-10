Davidemaggio.it - Guerra dell’access: NCIS raddoppia anche stasera

(Di martedì 8 ottobre 2024) Non si molla. Dopo l'”esperimento” di ieri,oggi Mediaset punta sul doppiosu Italia1 per presidiare l'”access lungo“. La serie di successo, che ieri è cresciuta col secondo episodio (share del 7%), sarà in onda fino alle 21:50 (poi il film di prima serata Killer Elite). Un modo per rispondere ad Amadeus che con il suo Chissà chi èsi protrarrà fino alle 21:45 circa e alzare la media in una fascia dominata da Affari Tuoi. La strategia di Mediaset, dunque, è di non andare a toccare nè Canale 5 nè Rete 4 bensì la rete che, in proporzione a costi, obiettivi e risultati, registra le performance migliori (avevamo già evidenziato gli ascolti). Sul fronte digitali, le reti Mediaset fanno partire la prima serata presto (tra le 21 e le 21:15), con l’eccezione in questa stagione de La5.