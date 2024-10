Grande Fratello, lite clamorosa tra Lorenzo, Shaila e Helena: “Matto, bugiardo, minacci?“. Gli altri costretti a dividerli (Di martedì 8 ottobre 2024) “Che fai, minacci?”. Grande Fratello, triangolo infuocato tra Shaila, Lorenzo e Helena: “Sei un Matto, un bugiardo”. Se ne dicono di tutti i colori durante la pubblicità. Ieri sera è andata in onda la settima puntata del Grande Fratello 2024 e ha regalato momenti di Grande tensione e rivelazioni sorprendenti. Condotta da Alfonso Signorini, con la partecipazione delle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, la serata ha visto l’emergere di nuove dinamiche tra i concorrenti, in particolare all’interno di un “quadrilatero amoroso” che ha catturato l’attenzione del pubblico. >> “Doveva andare così”. Grande Fratello, Lorenzo resiste ma poi scoppia a piangere La serata si è aperta con il confronto tra Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Helena Prestes e Javier Martinez. Shaila ha dichiarato di aver preso le distanze da Lorenzo, affermando: “Mi piace, ma non come uomo”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 8 ottobre 2024) “Che fai,?”., triangolo infuocato tra: “Sei un, un”. Se ne dicono di tutti i colori durante la pubblicità. Ieri sera è andata in onda la settima puntata del2024 e ha regalato momenti ditensione e rivelazioni sorprendenti. Condotta da Alfonso Signorini, con la partecipazione delle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, la serata ha visto l’emergere di nuove dinamiche tra i concorrenti, in particolare all’interno di un “quadrilatero amoroso” che ha catturato l’attenzione del pubblico. >> “Doveva andare così”.resiste ma poi scoppia a piangere La serata si è aperta con il confronto traGatta,Spolverato,Prestes e Javier Martinez.ha dichiarato di aver preso le distanze da, affermando: “Mi piace, ma non come uomo”.

