Davidemaggio.it - Giancarlo Magalli e Adriana Volpe fanno la pace

Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Alla finesi sono abbracciati, per giunta in Tribunale, dove da anni si danno appuntamento tra querele e ripicche. L’altro giorno in Tribunale, dopo l’ennesima e sfiancante udienza, non ne potevamo più. E allora ci siamo abbracciati, commossi, come se tutto fosse stato un assurdo equivoco e per me così è stato. Non volevo offendere nessuno dichiara il conduttore al Corriere della Sera. I due si sono ritrovati in aula dopo l’ultima denuncia per diffamazione da parte della, che ha visto vincere quest’ultima dinanzi al giudice del Tribunale Penale di Roma, Lucia Guaraldi, che ha condannatoal pagamento di 700 euro di multa con pena sospesa, insieme alle spese processuali e al risarcimento danni per 5.000 euro e 1600 euro per le spese legali.