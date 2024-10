Gf Vip, amata ex Vippona confessa: “Mi hanno riscontrato dei problemi al cuore” (Di martedì 8 ottobre 2024) Un’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha confessato di avere dei problemi al cuore. Stiamo parlando di Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, che lo scorso 25 settembre ha rivelato ai fan di non stare bene. Intervistata da TAG24, Nikita ha spiegato: Mi hanno riscontrato dei problemi al cuore. Da una parte c’è l’emotività anche se ho cercato di rimanere forte perché chi mi segue sa quanto io sia una persona positiva. Ad un certo punto bisogna anche essere onesti con se stessi e capire che forse è il momento di fermarsi anche se non sono abituata a farlo. Ho deciso di mettere anche l’arte in pausa e con la musica sto cercando di continuare perché mi piace tremendamente. Mi sto impegnando tanto e sto cambiando il team con cui lavoravo per visioni differenti. Isaechia.it - Gf Vip, amata ex Vippona confessa: “Mi hanno riscontrato dei problemi al cuore” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Un’ex concorrente del Grande Fratello Vip hato di avere deial. Stiamo parlando di Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, che lo scorso 25 settembre ha rivelato ai fan di non stare bene. Intervistata da TAG24, Nikita ha spiegato: Mideial. Da una parte c’è l’emotività anche se ho cercato di rimanere forte perché chi mi segue sa quanto io sia una persona positiva. Ad un certo punto bisogna anche essere onesti con se stessi e capire che forse è il momento di fermarsi anche se non sono abituata a farlo. Ho deciso di mettere anche l’arte in pausa e con la musica sto cercando di continuare perché mi piace tremendamente. Mi sto impegnando tanto e sto cambiando il team con cui lavoravo per visioni differenti.

