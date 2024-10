Lopinionista.it - Geotermia, Righini: “Contenti che Forza Italia abbia deciso di rilanciare questa iniziativa”

(Di martedì 8 ottobre 2024) ROMA – “Per 14 annimo portato avanti il progetto, lanciato nel 2010 da Silvio Berlusconi, per dotare l’di impianti geotermici. Siamochedi”. Lo ha affermato il presidente dell’AssociazioneZero Emissioni, Diego, in occasione del convegno “Indipendenza Energetica, il contributo della”, che si è tenuto a Roma nella Sala Regina della Camera dei deputati, organizzato dal deputato Luca Squeri, responsabile Dipartimento Energia die che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del vicepremier Antonio Tajani. “Si parla sempre del potenziale geotermico dell’e dell’apporto chefonte di energia rinnovabile offerta dal sottosuolo, potrebbe generare nel nostro paese in termini energetici”, ha detto Diegonel corso del suo intervento.