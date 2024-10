Funerali Sammy Basso, l’addio al 28enne venerdì al campo sportivo di Tezze (Di martedì 8 ottobre 2024) I Funerali di Sammy Basso nel pomeriggio di venerdì 11 ottobre al campo sportivo di Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza. A Celebrare la cerimonia funebre il Vescovo della Diocesi di Vicenza, monsignor Giuliano Brugnotto. Lutto cittadino nel paese dove il biologo era nato e cresciuto. Fanpage.it - Funerali Sammy Basso, l’addio al 28enne venerdì al campo sportivo di Tezze Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Idinel pomeriggio di11 ottobre aldisul Brenta, in provincia di Vicenza. A Celebrare la cerimonia funebre il Vescovo della Diocesi di Vicenza, monsignor Giuliano Brugnotto. Lutto cittadino nel paese dove il biologo era nato e cresciuto.

Addio a Sammy Basso - la data dei funerali “verrà comunicata nei prossimi giorni” : ecco perché - “La scuola sa essere riconoscente verso chi le è stato accanto e sa valorizzare il merito e il buon esempio come nel caso di Sammy”, ha spiegato Marco Bussetti, direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto. Intanto, si pensa già a come onorare la memoria di Sammy. Nonostante ... (Ilfattoquotidiano.it)

Sammy Basso - la notizia sui funerali e la richiesta dei genitori - . Sammy Basso funerali. (Continua…) Leggi anche: “L’abbraccio con lui e poi le assurde polemiche”: bufera al funerale di Costanzo Leggi anche: Mara Venier va al supermercato ma finisce male: scoppia la bufera sulla conduttrice (VIDEO) Chi era Sammy Basso era originario di Tezze sul ... (Tvzap.it)

Sammy Basso - una vita con la Progeria : la malattia e i funerali - La progeria colpisce pochissime persone nel mondo, con un caso ogni 20 milioni di nascite. . Nel […] The post Sammy Basso, una vita con la Progeria: la malattia e i funerali appeared first on L'Identità. Sammy Basso, morto il 5 ottobre all’età di quasi 29 anni, ha dedicato gran parte della sua ... (Lidentita.it)