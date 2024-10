Festival di Sanremo, l'annuncio di Conti: “Ci sarà un talent per scegliere i giovani. Lo condurrà Cattelan” (Di martedì 8 ottobre 2024) L'annuncio di Carlo Conti arriva all'ora di cena, quando il Tg1 è ormai ai titoli di coda: “Per scegliere i giovani che parteciperanno a Sanremo, ci sarà un talent e lo condurrà Alessandro Cattelan , che si occuperà anche del dopo-Festival”. Interviene in diretta anche il diretto interessato che si mostra orgoglioso della 'doppietta: “Non mi confronto con i talent da un po', avevo voglia Feedpress.me - Festival di Sanremo, l'annuncio di Conti: “Ci sarà un talent per scegliere i giovani. Lo condurrà Cattelan” Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 8 ottobre 2024) L'di Carloarriva all'ora di cena, quando il Tg1 è ormai ai titoli di coda: “Perche parteciperanno a, ciune loAlessandro, che si occuperà anche del dopo-”. Interviene in diretta anche il diretto interessato che si mostra orgoglioso della 'doppietta: “Non mi confronto con ida un po', avevo voglia

Si tratta comunque di un ritorno al passato, dato che Claudio Baglioni e Amadeus avevano scelto di uniformare la categoria, mentre Carlo Conti ha preferito dividere ancora le due guardie per dare una maggiore visibilità agli emergenti com'è giusto che sia.

