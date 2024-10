Federauto: “Auto elettrica, troppa pressione sui concessionari”. E quelli di Stellantis scrivono alla UE (Di martedì 8 ottobre 2024) “I concessionari di Autoveicoli sono sottoposti ad una pressione eccessiva la cui origine è il Green Deal Automotive che, con tutti i limiti di una “decarbonizzazione” misurata al tubo di scarico (TTW), vincola i costruttori a produrre veicoli poco graditi dal nostro mercato”. Lo sostiene Massimo Artusi, presidente di FederAuto, bocciando in toto la politica comunitaria sull’Auto elettrica e le forzature del mercato che essa ha prodotto: “La normativa europea in materia di Green Deal Automotive, prevedendo pesantissime multe per i Costruttori fuori target nelle emissioni di CO2, induce i car-maker a forzare la fabbricazione di Autoveicoli elettrici che il mercato non assorbe. Ilfattoquotidiano.it - Federauto: “Auto elettrica, troppa pressione sui concessionari”. E quelli di Stellantis scrivono alla UE Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) “Idiveicoli sono sottoposti ad unaeccessiva la cui origine è il Green Dealmotive che, con tutti i limiti di una “decarbonizzazione” misurata al tubo di scarico (TTW), vincola i costruttori a produrre veicoli poco graditi dal nostro mercato”. Lo sostiene Massimo Artusi, presidente di, bocciando in toto la politica comunitaria sull’e le forzature del mercato che essa ha prodotto: “La normativa europea in materia di Green Dealmotive, prevedendo pesantissime multe per i Costruttori fuori target nelle emissioni di CO2, induce i car-maker a forzare la fabbricazione diveicoli elettrici che il mercato non assorbe.

