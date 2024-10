EssilorLuxottica entra in Nikon con un investimento da 170 milioni: il titolo vola in Borsa (Di martedì 8 ottobre 2024) EssilorLuxottica, con un investimento che si aggirerebbe intorno ai 170 milioni di euro, ha portato la sua partecipazione in Nikon al 5,1 per cento del capitale sociale. A rivelarlo è stato il portale Bloomberg, che ha parlato del rialzo più alto fatto registrare dalla società da agosto e dei primi effetti. In Borsa, infatti, il titolo Nikon ha chiuso a Tokyo in rialzo del 7,9 per cento. E intanto quello di EssilorLuxottica, che gestisce da tempo una joint venture di occhiali con il marchio giapponese, è risalito alla Borsa di Parigi dello 0,7. Un documento del ministero della Finanza ha rivelato che ha iniziato ad accumulare azioni dal 5 agosto all’1 ottobre. Macchine fotografiche Nikon a una fiera di settore (Getty Images).L’interessa di Meta per EssilorLuxottica Secondo Forbes, la strategia di EssilorLuxottica sarebbe a lungo termine. Lettera43.it - EssilorLuxottica entra in Nikon con un investimento da 170 milioni: il titolo vola in Borsa Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 8 ottobre 2024), con unche si aggirerebbe intorno ai 170di euro, ha portato la sua partecipazione inal 5,1 per cento del capitale sociale. A rivelarlo è stato il portale Bloomberg, che ha parlato del rialzo più alto fatto registrare dalla società da agosto e dei primi effetti. In, infatti, ilha chiuso a Tokyo in rialzo del 7,9 per cento. E intanto quello di, che gestisce da tempo una joint venture di occhiali con il marchio giapponese, è risalito alladi Parigi dello 0,7. Un documento del ministero della Finanza ha rivelato che ha iniziato ad accumulare azioni dal 5 agosto all’1 ottobre. Macchine fotografichea una fiera di settore (Getty Images).L’interessa di Meta perSecondo Forbes, la strategia disarebbe a lungo termine.

