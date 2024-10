Elon Musk: “Inutile uccidere Kamala Harris, è un pupazzo” (Di martedì 8 ottobre 2024) Il boss di X, schierato con Trump, concede il bis dopo il controverso tweet "Sarebbe Inutile uccidere Kamala Harris". Firmato, Elon Musk. Il boss di X, schierato apertamente dalla parte di Donald Trump in vista delle elezioni del 5 novembre, si esprime così nei confronti della vicepresidente, candidata democratica per la Casa Bianca. Nelle scorse Sbircialanotizia.it - Elon Musk: “Inutile uccidere Kamala Harris, è un pupazzo” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il boss di X, schierato con Trump, concede il bis dopo il controverso tweet "Sarebbe". Firmato,. Il boss di X, schierato apertamente dalla parte di Donald Trump in vista delle elezioni del 5 novembre, si esprime così nei confronti della vicepresidente, candidata democratica per la Casa Bianca. Nelle scorse

