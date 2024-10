È uscita la prima campagna di Alessandro Michele per Valentino (Di martedì 8 ottobre 2024) La Roma di Fellini, di Garavani, di Alessandro Michele. Pochi giorni dopo la prima sfilata, a Parigi, arriva anche la prima campagna di Valentino immaginata dal nuovo direttore creativo. Intitolata Avant Les Débuts, è un omaggio alla Città Eterna e alle sue contraddizioni: il sacro e il profano, la bellezza e la decadenza. La nuova campagna di Valentino si ispira a Fellini Il video della campagna, lanciato martedì mattina, torna lì dove tutto è iniziato: a Roma. Il nuovo corso della casa di moda, sotto la guida dell’eclettico Alessandro Michele, inizia con un metaforico trasloco nelle stanze una volta abitate dal designer, nell’opulenza degli anni Settanta che si confondono con la contemporaneità. Amica.it - È uscita la prima campagna di Alessandro Michele per Valentino Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La Roma di Fellini, di Garavani, di. Pochi giorni dopo lasfilata, a Parigi, arriva anche ladiimmaginata dal nuovo direttore creativo. Intitolata Avant Les Débuts, è un omaggio alla Città Eterna e alle sue contraddizioni: il sacro e il profano, la bellezza e la decadenza. La nuovadisi ispira a Fellini Il video della, lanciato martedì mattina, torna lì dove tutto è iniziato: a Roma. Il nuovo corso della casa di moda, sotto la guida dell’eclettico, inizia con un metaforico trasloco nelle stanze una volta abitate dal designer, nell’opulenza degli anni Settanta che si confondono con la contemporaneità.

