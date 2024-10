È partita per l’Angola, Sofia Scarpellini, la giovane lucignanese laureanda in ostetricia che si è aggiudicato la borsa di studio intitolata a Federica (Di martedì 8 ottobre 2024) Arezzo, 8 ottobre 2024 – “E'partita per l'Angola la laureanda in ostetricia di Lucignano, Sofia Scarpellini, che si è aggiudicata la borsa di studio intitolata a Federica Canneti. A distanza di due anni dalla sua prematura scomparsa, la mamma Rosanna, il padre Marcello, e la sorella Alessandra, stanno realizzando uno dei sogni di Federica attraverso un Premio che istituito lo scorso maggio, permetterà per i prossimi 10 anni di fare questa esperienza formativa, nel segno indelebile della Fede, che io voglio ricordare così, nei campi del Tennis Club Castiglionese”. Anche il sindaco Mario Agnelli ha voluto ricordare Federica Canneti, a due anni dalla sua morte. E nello stesso giorno la sua famiglia, la sorella Alessandra, la mamma Rosanna e il padre Marcello, hanno realizzato un altro dei desideri della loro figlia-sorella. Lanazione.it - È partita per l’Angola, Sofia Scarpellini, la giovane lucignanese laureanda in ostetricia che si è aggiudicato la borsa di studio intitolata a Federica Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Arezzo, 8 ottobre 2024 – “E'per l'Angola laindi Lucignano,, che si è aggiudicata ladiCanneti. A distanza di due anni dalla sua prematura scomparsa, la mamma Rosanna, il padre Marcello, e la sorella Alessandra, stanno realizzando uno dei sogni diattraverso un Premio che istituito lo scorso maggio, permetterà per i prossimi 10 anni di fare questa esperienza formativa, nel segno indelebile della Fede, che io voglio ricordare così, nei campi del Tennis Club Castiglionese”. Anche il sindaco Mario Agnelli ha voluto ricordareCanneti, a due anni dalla sua morte. E nello stesso giorno la sua famiglia, la sorella Alessandra, la mamma Rosanna e il padre Marcello, hanno realizzato un altro dei desideri della loro figlia-sorella.

