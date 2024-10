Liberoquotidiano.it - "Devono anche giustificarsi di fronte a quelle violenze?": orgoglio-Dalla Chiesa, lei sta con la polizia

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) "Mapurele Forze dell'Ordine per aver risposto a chi li stava aggredendo in modo così violento?": Ritaè indignata per il dibattito in corso nel nostro Paese dopo la manifestazione dei pro Pal che si è tenuta sabato scorso, il 5 ottobre, a Roma. Il corteo, bloccato dalle forze dell'ordine perché non autorizzatoQuestura, si è presto trasformato in una rissa, con scontri pesanti tra manifestanti e. A tal proposito, la deputata di Forza Italia nonché figlia del generale, in un tweet sulla piattaforma X ha parlato di "34 poliziotti feriti, di cui uno con il bacino rotto e 45 giorni di prognosi. E questo sarebbe manifestare per la pace e per la Palestina?". Non ci sarebbe alcuna giustificazione, insomma, per quanto successo nella Capitale. E a darle ragione sono stati diversi utenti che hanato il suo post.