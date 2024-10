Detenuto di 30 anni muore in carcere a Lodi, la Procura dispone l’autopsia (Di martedì 8 ottobre 2024) La Procura di Lodi ha disposto l'autopsia sul corpo del 30enne deceduto tra il 7 e l'8 ottobre in una cella del carcere cittadino. Un primo esame avrebbe escluso la possibilitĂ di una morte violenta. Fanpage.it - Detenuto di 30 anni muore in carcere a Lodi, la Procura dispone l’autopsia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ladiha disposto l'autopsia sul corpo del 30enne deceduto tra il 7 e l'8 ottobre in una cella delcittadino. Un primo esame avrebbe escluso la possibilitĂ di una morte violenta.

Lodi - detenuto morto in carcere per un’emorragia. “Cause naturali - esclusa la violenza” - . Ieri però intanto è stato comunque escluso che la morte sia sopravvenuta per cause esterne come un’aggressione. A diffondere la notizia della morte del recluso attraverso un post sui social era stato Andrea Ferrari, segretario provinciale Pd nonché volontario all’interno dell’istituto di ... (Ilgiorno.it)

Pallone e sociale : iniziativa del Sangiuliano City. Nel carcere di Lodi ha giocato la partita del cuore - . Cera, promotore dell’evento, ha concluso sottolineando: "Questa è solo la prima di molte iniziative sociali che il Sangiuliano realizzerà fino alla fine della stagione". LODI Il Sangiuliano City, reduce da due sconfitte consecutive e in preparazione ad una sfida impegnativa contro la Folgore a ... (Sport.quotidiano.net)

Lodi - violenta due amiche della moglie durante una festa : condannato a 9 anni di carcere - Parte del gruppo, compresi il 30enne e le due donne, si era poi spostato in un altro appartamento, sempre a Lodi, per riposarsi. Secondo la difesa, nel primo caso il trentenne si sarebbe fermato non appena la giovane si era sottratta dall'andare oltre e, nel secondo caso, le modalità descritte ... (Ilgiorno.it)