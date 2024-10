Dal pomeriggio attese forti precipitazioni. Già aperta la sala operativa regionale di Protezione Civile (Di martedì 8 ottobre 2024) «La macchina della nostra Protezione Civile è pronta perché da oggi pomeriggio in Veneto sono attese precipitazioni anche di forte intensità». Ad annunciarlo, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in vista del maltempo previsto per le prossime ore.Dalle 12 di oggi fino alle 14 di Veneziatoday.it - Dal pomeriggio attese forti precipitazioni. Già aperta la sala operativa regionale di Protezione Civile Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) «La macchina della nostraè pronta perché da oggiin Veneto sonoanche di forte intensità». Ad annunciarlo, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in vista del maltempo previsto per le prossime ore.Dalle 12 di oggi fino alle 14 di

Maltempo in arrivo - Zaia : «Attese forti precipitazioni dal pomeriggio» - «La macchina della nostra Protezione Civile è pronta perché da oggi pomeriggio in Veneto sono attese precipitazioni anche di forte intensità. In prevalenza potranno essere abbondanti (60-100 mm nelle 24 ore) su zone montane, pedemontane, localmente anche molto abbondanti (100-150 mm) su alcune... (Padovaoggi.it)

Supplenze docenti 2024 a Roma - pubblicate le disponibilità per il primo turno. Nomine attese da domani pomeriggio ed entro il 13 - Supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2025 a Roma: l'Ufficio Scolastico sta predisponendo il tutto per l'attribuzione del primo turno di nomine, ormai imminente. L'articolo Supplenze docenti 2024 a Roma, pubblicate le disponibilità per il primo turno. Nomine attese da domani pomeriggio ed entro il ... (Orizzontescuola.it)