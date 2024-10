Lanazione.it - Contratto di Città sul Clima, riconoscimento per il Comune di Prato

(Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 - La Commissione Europea ha conferito aldiil“EU Mission Labelte-Neutral and Smart Cities” approvando, in questo modo, il “disul” del. Pertanto, il programma di azioni siglato dai 51 partner lo scorso marzo è stato ritenuto in linea con la missione e i soggetti firmatari possono metterlo in atto da oggi. La missione principale, checondivide con altre 99europee (di cui 9 italiane), è quella di ridurre dell’83% le emissioni di CO2 entro il 2030. L’iniziativa è nata a seguito della selezione di, da parte della Commissione Europea, tra le 100dell’Unione che hanno partecipato alla Missione UE “100ticamente neutrali & smart”, la cosiddetta “Missione”, per la quale si erano candidate 377europee.