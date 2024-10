Lopinionista.it - Consulta, Schlein: “Se lasceremo l’aula? Non parteciperemo al voto”

(Di martedì 8 ottobre 2024) ROMA – “Davanti a una forzatura come quella portata avanti dalla maggioranza non abbiamo avuto altra scelta. Non c’e’ stato un dialogo e abbiamo appreso dai giornali che intendevano andare dritti per la loro strada. Non possiamo accettare questo uso privatistico delle istituzioni. Se? Nonal”. E’ quanto ha detto la segretaria del Partito Democratico, Elly(foto), a margine del suo intervento all’iniziativa di Sky Tg24 ‘Live In’. L'articolo: “Se? Nonal” L'Opinionista.