Civitanovese boccata d’ossigeno | Ma va migliorata la fase difensiva

(Di martedì 8 ottobre 2024) La vittoria in campionato è finalmente arrivata per lache è riuscita ad imporsi sull’Avezzano in una ripresa giocata a ritmi alti e con grande determinazione. Allo stadio dei Marsi, casa dei biancoverdi abruzzesi, tutto è accaduto nella seconda frazione di gioco: rossoblù avanti grazie alla punizione di Esposito, pareggio su rigore del locale De Silvestro, quindi di nuovo il vantaggio ospite con il subentrato Buonavoglia, infine il tris firmato da Brunet allo scadere (1-3). Una bellaper la squadra di Sante Alfonsi che sale a 4 punti in classifica in una posizione condivisa con Fermana e Castelfidardo, davanti a Notaresco (3 punti), Recanatese e Avezzano (entrambe ferme allo 0).