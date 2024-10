Ciclismo Giro di Lombardia 2024 | programma orari diretta tv e streaming

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Sabato 12 ottobre è il giorno deldi, edizione numero 118 della “Classica delle foglie morte”. Di seguito ile gliper latv edi uno dei grandi appuntamenti di fine stagione, l’ultima Monumento dell’anno che segue di pochi giorni il Mondiale di Zurigo. I corridori dovranno affrontare un percorso come sempre molto selettivo, con 252 chilometri da Bergamo a Como e un totale di otto salite “ufficiali”. Tra queste spicca soprattutto quella della Colma di Sormano, che nel finale potrebbe risultare decisiva per le sorti della corsa. Di seguito tutte le informazioni per seguire Ilnel migliore dei modi.