Casadei | Il Napoli? Dopo aver parlato con Maresca ho deciso di restare al Chelsea

(Di martedì 8 ottobre 2024) Cesare, centrocampista del, hanel corso di un’intervista concessa a Tuttosport tornando sul suo momento in Premier League.? «Quando ho visto in estate arrivarea Stamford Bridge ero emozionato. Ci conoscevamo già perché è stato il mio allenatore nei primi sei mesi della scorsa stagione al Leicester City». E le tue ambizioni, i tuoi obiettivi? «Diventare un calciatore importante per il. Darò sempre il massimo, il meglio di me, lavorando duro negli allenamenti per continuare a migliorare e accumulare minutaggio». Mercato:, Milan, pure la Juve? «con l’allenatore, ero sicuro al 100% che la decisione disarebbe stata la migliore.mi ha detto cosa ne pensava e non ho avuto dubbi. Sono rimasto qui senza valutare possibili prestiti. Né al momento lo penso per il prossimo mercato invernale.