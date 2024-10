Inter-news.it - Casadei: «Con l’Inter nessun rancore, da bambino tifavo Milan!»

(Di martedì 8 ottobre 2024), ex Inter e oggi al Chelsea, ha parlato un po’ delle sue caratteristiche tecniche e fisiche, nonché del suo trasferimento poi a Londra.– Cesarerisponde così al paragone con Milinkovic Savic: «Ne sono lusingato, mi sono ispirato al serbo ora in Arabia. Ci accomunano ruolo e caratteristiche fisiche: io sono alto 1,90 e peso 88 chili. Ma ho tanta strada da percorrere. Daavevo come idolo Kaká e parteggiavo per il. Sono però diventato un professionista e la mia prima squadra in A è stata, con cui non nutroper la cessione».e le voci di un suo ritorno a giocare in Italia ORGOGLIOSO – Poisi esprime sulle voci estive che lo accostavano a Juventus,e Roma: «Dopo aver parlato con l’allenatore, ero sicuro al 100% che la decisione di restare sarebbe stata la migliore.