Calcio: Juve. Bremer operato con successo al ginocchio sinistro (Di martedì 8 ottobre 2024) Il centrale brasiliano inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo TORINO - Gleison Bremer questa mattina è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L'intervento, eseguito presso l'Hopital Privé Jean Mermoz di Lione dal Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Juve. Bremer operato con successo al ginocchio sinistro Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il centrale brasiliano inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo TORINO - Gleisonquesta mattina è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del. L'intervento, eseguito presso l'Hopital Privé Jean Mermoz di Lione dal

