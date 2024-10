Basket Gallinari | Voglio un ultimo anno in Nba ma so che è difficile

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) “Solo 80 giocatori nella storia della NBA sono stati capaci di avere una carriera che è durata 17 o più anni”. Danilovuole unin Nba e lo dice forte e chiaro ai microfoni di Sky. “Mi fa onore e mi rende orgoglioso poterci provare – ha spiegato l’azzurro, oggi free agent dopo aver concluso la scorsa stagione con i colori dei Mulwaukee Bucks – È peròsoprattutto in un mondo come quello NBA, dove la durata media di una carriera non arriva a 5 anni. C’è un ricambio molto veloce, ogniarrivano nuovi giocatori, restare nella lega è complicato. Bisogna essere bravi, chiaramente, e bisogna sapersi comportare, capire qual è il proprio ruolo, che a volte vuol dire anche accettare ruoli che non piacciono. Io sono contento della mia carriera, ma ora spero proprio di organizzarmi in qualche modo per la mia stagione n.17 nella lega”.