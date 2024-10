Sport.quotidiano.net - Atalanta, alla ripresa un calendario amico: il Venezia fuori, il Verona e il Monza in casa

(Di martedì 8 ottobre 2024)del campionato, dopo questa seconda sosta per le nazionali, l’avrà un ciclo di partite sulla carta favorevoli da sfruttare al meglio, per fare un filotto importante. La Dea, ottava a 10 punti, distanziata di sei lunghezze dal Napoli capolista, che incontrerà al Maradona il prossimo 3 novembre, avrà prima da affrontare una serie di squadre in lotta per la salvezza. Per provare ad inanellare una striscia di vittorie consecutive dopo quella per 5-1 di sabato contro il Genoa. Domenica 20 ottobre i nerazzurri andranno a giocare indel, ultimo in classifica con 4 punti insieme al, poi al Gewiss arriveranno per tre garelinghe consecutive prima il Celtic Glasgow, altro avversario abbordabile, in Champions il 23, quindi tre giorni dopo, sabato 26, ile a seguire mercoledì 30 il