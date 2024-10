Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 8 Ottobre (Di martedì 8 ottobre 2024) Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La promessa” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La promessa” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La promessa (situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo le Anticipazioni La promessa. Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 8 Ottobre Maria decide di abbandonare la tenuta in cerca di un nuovo lavoro, dopo essere stata accusata ingiustamente di furto. Zon.it - Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 8 Ottobre Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La(situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo leLaLa: ladi, 8Maria decide di abbandonare la tenuta in cerca di un nuovo lavoro, dopo essere stata accusata ingiustamente di furto.

