Agricoltura | Mattarella ' motore integrazione europea' **

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "Se, nel 1951, la messa in comune del carbone e dell'acciaio, con la istituzione della Ceca, diede il via al processo di pace nell'Europa occidentale, sarà l'agricoltura a essere protagonista della seconda fase, quella dei Trattati di Roma del 1957, alle origini dell'odierna Unione europea". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'80/mo anniversario della Coldiretti.

