"Aggrediti all'improvviso". Terrore per i giornalisti Rai in Libano: l'autista muore di infarto (Di martedì 8 ottobre 2024) Una troupe del Tg3 è stata vittima di un'aggressione nei pressi di Sidone, in Libano. Durante l'incidente, l'autista locale ha avuto un infarto ed è tragicamente deceduto. L'accaduto è stato riportato dallo stesso telegiornale nell'edizione delle 12, attraverso il racconto dell'inviata Lucia Goracci. La giornalista ha descritto come un uomo armato si sia avvicinato al gruppo, seguito poco dopo da un gruppo di persone che ha iniziato a minacciare i giornalisti. Purtroppo, l'autista, colpito da un malore improvviso, è morto nonostante i tentativi di rianimazione. Secondo quanto riferito, il fixer locale aveva informato Hezbollah della presenza della troupe nella zona.

