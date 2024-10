Adolescenti: poca attenzione all’educazione alla salute (Di martedì 8 ottobre 2024) L’adolescenza è una fase particolare e delicata della vita. Sono tanti i cambiamenti che avvengono spesso con non poche conseguenze.La loro attenzione alla salute non è sempre virtuosa, tutt’altro. I ragazzi italiani hanno sì un’alta percezione della qualità di vita, ma le abitudini non sono così spesso corrette. Troppo alcol e gioco d’azzardo, pochissima attività Adolescenti: poca attenzione all’educazione alla salute Il Blog di Giò. Leggi tutta la notizia su Ilblogdigio.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L’adolescenza è una fase particolare e delicata della vita. Sono tanti i cambiamenti che avvengono spesso con non poche conseguenze.La loronon è sempre virtuosa, tutt’altro. I ragazzi italiani hanno sì un’alta percezione della qualità di vita, ma le abitudini non sono così spesso corrette. Troppo alcol e gioco d’azzardo, pochissima attivitàIl Blog di Giò.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Adolescenti : poca attenzione all’educazione alla salute - . Sono tanti i cambiamenti che avvengono spesso con non poche conseguenze. I ragazzi italiani hanno sì un’alta percezione della qualità di vita, ma le abitudini non sono così spesso corrette. Troppo alcol e gioco d’azzardo, pochissima attività […] The post Adolescenti: poca attenzione all’educazione alla salute appeared first on Il Blog di Giò. (Ilblogdigio.it)

Sfida per il benessere. Lucca scende in campo e chiede più attenzione per la salute mentale - Il 10 ottobre, Giornata celebrativa della salute mentale, Marco Cavallo sfilerà invece insieme ai partecipanti della marcia che prenderà il via alle ore 17 dal Caffè delle Mura. Un giro di Mura tutti insieme, con la partecipazione della Fasm, per un tema che spesso spaventa, ma che in realtà ha il potere di unire. (Lanazione.it)

Salute - Farnetti : “Attenzione a cottura e associazione cibi per nutrizione funzionale” - (Adnkronos) – "La medicina di oggi deve chiedersi 'cosa possiamo fare per far sì che le persone non diventino pazienti?'.… L'articolo Salute, Farnetti: “Attenzione a cottura e associazione cibi per nutrizione funzionale” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)