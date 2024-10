Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo 1.300.000 euro per comprare l’attico a Roma”: è la richiesta due gemelli di Casa a Prima Vista. Bufera social: “Ma hanno ammazzato i genitori?”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Di certo i due studenti di Frosinone, Jacopo e Gaia,di 23 anni, non avrebbero mai e poi mai immaginato che la loro partecipazione a “” avrebbe sollevato un polverone di critiche. I due ragazzi si sono rivolti agli agentini del programma di successo di Real Time per trovare ladi “appoggio”, dal momento che sono pendolari per motivi di studio. Blasco Pulieri, Corrado Sassu e Nadia Meyeraccolto le richieste dei due ragazzi dalle idee molto, molto chiare: quadrilocale da 150-200 mq, attico/piano alto, 2 bagni indipendenti, cucina open space, cabina armadio, ampio spazio esterno ubicato possibilmente aNord, Parioli. Il budget di acquisto? Al massimo 1.300.000. Laè stata accolta con sorpresa dagli agenti che si sono poi messi subito al lavoro.