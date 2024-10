A Milano caduti 60 millimetri di pioggia in poche ore: esonda il Lambro, aperta la vasca del Seveso. Allerta arancione fino a mezzanotte (Di martedì 8 ottobre 2024) La pioggia incessante che si abbatte su Milano da lunedì ha provocato l’esondazione del Lambro, con il conseguente allagamento del quartiere di Ponte Lambro, e la salita del fiume Seveso contenuta grazie all’apertura nel primo pomeriggio di martedì della vasca di laminazione per raccogliere la piena del corso d’acqua. Solo nelle ultime ore sulla città sono caduti tra i 55 e i 60 millimetri di pioggia, ha spiegato il Comune. L’allagamento di Ponte Lambro è iniziato poco dopo le 14: “Sul posto già presenti MM, Protezione civile e Polizia Locale, sono stati aperti preventivamente tombini e in controllo le difese con i sacchi”, ha spiegato l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli che da lunedì continua a postare su Facebook gli aggiornamenti della situazione. L’Allerta diramata dal Comune aveva previsto il livello arancione per rischio idrogeologico e idraulico. Ilfattoquotidiano.it - A Milano caduti 60 millimetri di pioggia in poche ore: esonda il Lambro, aperta la vasca del Seveso. Allerta arancione fino a mezzanotte Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Laincessante che si abbatte suda lunedì ha provocato l’zione del, con il conseguente allagamento del quartiere di Ponte, e la salita del fiumecontenuta grazie all’apertura nel primo pomeriggio di martedì delladi laminazione per raccogliere la piena del corso d’acqua. Solo nelle ultime ore sulla città sonotra i 55 e i 60di, ha spiegato il Comune. L’allagamento di Ponteè iniziato poco dopo le 14: “Sul posto già presenti MM, Protezione civile e Polizia Locale, sono stati aperti preventivamente tombini e in controllo le difese con i sacchi”, ha spiegato l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli che da lunedì continua a postare su Facebook gli aggiornamenti della situazione. L’diramata dal Comune aveva previsto il livelloper rischio idrogeologico e idraulico.

Esonda il fiume Lambro a Milano - è ancora allerta arancione fino a mezzanotte : attivata vasca per il Seveso - A Milano è stata attivata la vasca di laminazione per contenere l'eventuale esondazione del fiume Seveso. Più critica la situazione dell'altro fiume cittadino, il Lambro, la cui esondazione sta causando allagamenti nel quartiere. Monitorano la situazione i vigili del fuoco.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Maltempo a Milano - è allerta arancione. Seveso e Lambro hanno raggiunto la soglia di attenzione - 30 l’assessore comunale alla Sicurezza e Protezione Civile Marco Granelli. “Il Seveso è in salita da nord e nelle prossime ore potrebbe verificarsi l’ondata di piena che supera lo scolmatore. A Milano si registrano disagi, per il temporale e il vento, con la caduta di alcuni alberi e ritardi per la ... (Thesocialpost.it)

Allerta meteo per i fiumi Lambro e Seveso a Milano - scuole chiuse a Bergamo : trema anche la Lombardia - Maltempo e allerta meteo nel Nord Italia, dopo Genova anche Bergamo chiude le scuole: preoccupano i fiumi a Milano, occhi su Lambro e Seveso. (Notizie.virgilio.it)